Стало известно, когда отключат отопление в Кемерове

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-17T11:01:43+03:00

График отключения горячей воды, указанный в объявлении, актуален для жителей Южного Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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Мэр Кемерова подписал постановление об окончании отопительного сезона. Тепло в квартиры кемеровчан перестанет поступать в субботу, 18 мая.

Управляющие компании начали уведомлять жильцов об окончании отопительного сезона. Согласно объявлению отопление в Кемерове отключат 18 мая. Соответствующее постановление от 16 мая подписал глава города Илья Середюк.

Напомним, что из-за холодной погоды, установившейся в столице Кузбасса, было принято решение на несколько дней продлить отопительный сезон. При этом в южной столице на такую меру не пошли – наоборот, отопление здесь отключили раньше срока, 13 мая.

Также в настоящее время известен график отключения горячей воды в Кемерове и Новокузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU