Выбросил из окна общежития: кемеровчанин расправился с маленьким котенком

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-23T09:53:06+03:00

До этого мужчина кидал из окна бутылки, камни и горшок с цветами

Изменить размер текста: A A

Кемеровчане возмущены: житель одного из домов по улице Железнякова выбросил из окна маленького котенка. Котенок, по сообщениям очевидцев, не выжил после падения.

Жители дома №9 по улице Железнякова сообщили в социальной сети о том, что один из граждан, живущих в этом доме, постоянно что-то выбрасывает в окно. Последней каплей терпения стал маленький рыжий котенок. Его, наравне с мусором, мужчина также выбросил в окно.

Очевидцы пишут, что на днях злоумышленник выбрасывал в окно стеклянные и пластиковые бутылки и повредил ими две машины. Однако снять на видео хулигана никак не удается. «А тут выбросил сначала горшок с цветами, и тут же полетел рыжий котенок. Может, он принимает что-то, оттого и крышу ему срывает!» - пишет очевидец в соцсети.

Подписчики группы были возмущены поступком мужчины, оценив его как живодерство. Они посоветовали поскорее обратиться в полицию. «Однажды он так и человека выбросит!», - всерьез опасается одна из кемеровчанок, оставивших комментарий.

Это не первый случай, когда от рук агрессивных людей страдают животные. Так, всего месяц назад жительница Новокузнецка сбросила с восьмого этажа собаку. В 2017 году живодеры избили и подожгли пса в Кемерове. В январе 2019 года кемеровчанка на глазах у детей задушила щенка. За жестокое обращение с животными суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. А вот новокузнечанин, который в подъезде облил бензином и поджег щенка, получил реальное наказание: три года он проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU