СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-04T11:54:42+03:00

Об этом сообщили владельцы торгового центра в соцсетях

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Кемеровская «Лапландия» откроется 20 августа. Об этом сообщили владельцы торгового центра на странице в соцсетях.

Гипермаркет «Лапландия», который закрылся 22 апреля текущего года по требования кемеровской администрации, скоро возобновит свою работу.

«Уважаемые покупатели! Долгожданное открытие ТРЦ «Лапландия» состоится во вторник, 20 августа! Ждем вас за покупками! – говориться в сообщениях группы ТРЦ «Лапландия» в социальной сети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU