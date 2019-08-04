2019-08-04T11:54:42+03:00
Общество

Кемеровская «Лапландия» откроется 20 августа

Об этом сообщили владельцы торгового центра в соцсетях
Мария КОЛОСОВА
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Кемеровская «Лапландия» откроется 20 августаКемеровская «Лапландия» откроется 20 августаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Кемеровская «Лапландия» откроется 20 августа. Об этом сообщили владельцы торгового центра на странице в соцсетях.

Гипермаркет «Лапландия», который закрылся 22 апреля текущего года по требования кемеровской администрации, скоро возобновит свою работу.

«Уважаемые покупатели! Долгожданное открытие ТРЦ «Лапландия» состоится во вторник, 20 августа! Ждем вас за покупками! – говориться в сообщениях группы ТРЦ «Лапландия» в социальной сети «ВКонтакте».

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Видео: как устраняют нарушения в кемеровской «Лапландии»

Собственник кемеровского торгового центра «Лапландия» продолжает устранять нарушения, которые были выявлены экспертами в ходе проверки. На данный момент уже устранено 14 дефектов из 22. (подробности)

Представитель кемеровской «Лапландии» прокомментировал закрытие ТЦ

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Эксперты обнаружили 22 нарушения в кемеровском ТЦ «Лапландия»

- По предварительной информации, в отчете обозначены 22 замечания, и их устранение теперь зависит от усилий собственника, который должен развернуть работы и завершить их, - сообщил глава Кемерова Илья Середюк. - Окончательная дата открытия торгового центра зависит от решения суда. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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