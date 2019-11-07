Убийство экс-мэра Киселевска могло быть заказным

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-07T10:57:40+03:00

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Подозреваемые в нападении на экс-главу Киселевска Сергея Лаврентьева проникли к нему в дом, чтобы убить. Такую информацию распространяют новостные интернет-издания.

По этой версии, двое задержанных и погибший при перестрелке мужчина приехали к дому Сергея Лаврентьева вечером 31 октября. Они проникли во двор, пытались пробраться к дому. Хозяин коттеджа вышел во двор, а когда злоумышленники заметили его, один из подозреваемых выстрелил не менее четырех раз из двух видов оружия, в том числе и из ружья марки Benelli. Как сообщает интернет-СМИ, стрелок уже написал чистосердечное признание и взял вину на себя.

Однако в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области не подтвердили информацию о заказном характере убийства Лаврентьева.

- В настоящее время продолжается расследование, - отметили в пресс-службе ведомства. - В качестве основной рассматривается версия разбойного нападения.

Напомним, Сергея Лаврентьева убили в ночь на 1 ноября во дворе собственного дома. Главный свидетель, проживавший в доме бывшего мэра, утверждает, что на территории был замечен человек в камуфляжной форме и черной маске на лице. Коллеги Лаврентьева предполагают: убийство могли заказать.

Напомним, бывший глава Киселевска был найден убитым во дворе собственного дома в ночь с 31 октября на 1 ноября. Уже известно, что в тот вечер Татьяна Лаврентьева, жена экс-мэра, заметила во дворе свет фонариков и двух незнакомцев. Она сказала об этом мужу, тот взял охотничье ружье и вышел во двор. Вскоре женщина услышала звуки выстрелов, а когда вышла на улицу, Сергей Лаврентьев уже был мертв. Неподалеку находилось тело одного из нападавших. Его личность быстро установили: погибшим оказался мастер спорта по вольной борьбе и руководитель Беловской спасательной группы Марат Гарипов.

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ИСТОЧНИК KP.RU