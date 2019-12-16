2019-12-16T09:32:48+03:00
Общество

Названы сроки сноса зданий аэропорта имени Леонова в Кемерове

За демонтаж зданий планируют заплатить порядка 19 миллионов рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Названы сроки сноса зданий аэропорта имени Леонова в КемеровеНазваны сроки сноса зданий аэропорта имени Леонова в КемеровеФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Прежде, чем построить новые здания, в аэропорту имени Леонова снесут несколько старых. На сайте госзакупок появились документы, регламентирующие сроки и стоимость этих работ.

Так, согласно документу, подведение итогов закупки назначено на 27 декабря. «Максимальный срок проведения всего комплекса работ «под ключ» - 50 календарных дней с даты направления уведомления Заказчиком о необходимости приступить к выполнению работ. Период проведения работ – 1 квартал 2020 года», - говорится в техническом задании.

Подрядчик должен будет демонтировать восемь строений: овощехранилище, склады, методкабинет, столовую, проходную, пакгауз, здание летного отряда. Стоимость контракта – 19 миллионов рублей.

Напомним, новый аэропорт, который планируется возвести к 2021 году, будет выполнен в космическом стиле и отразит новый облик региона - его ориентацию на передовые технологии и защиту окружающей среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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