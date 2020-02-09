9 Февр. 2020 2020-02-09T14:59:45+03:00

Водитель фуры погиб после столкновения с автобусом на трассе Кузбасса Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В Кузбассе на трасе автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск» столкнулись грузовик и междугороднего пассажирского автобуса. Водитель фуры погиб на месте.

Как рассказали в полиции региона, трагедия произошла в воскресенье, 9 февраля, на 60 километре автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск», расположенной в Яшкинском районе.

На данным момент установлено, что водитель грузовика «Исудзу» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом «МАЗ», направлявшимся из Анжеро-Судженска в Кемерово. Водитель фуры погиб на месте, трое пассажиров автобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Всего в общественном транспорте был 51 человек.

– В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Кемеровской области, – сообщили в ведомстве.

Напомним, это не первый смертельный случай на дороге Кузбасса на этой неделе. Ранее сообщалось, что 7 февраля в ДТП пострадали юные спортсмены. Водитель легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу и столкнувшегося с микроавтобусом, скончался на месте от полученных травм.

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ИСТОЧНИК KP.RU