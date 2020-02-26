Подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева обвиняют в краже 20 миллионов рублей

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:26:03+03:00

Обвиняемых в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева обвиняют в краже 20 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Преступления они совершали с 2013 по 2019 год

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В Кузбассе продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 59-летнего бывшего мэра Киселевска Сергея Лавреньева. Как выяснилось, причастные к преступлению люди совершали разбойные нападения с целью наживы.

Напомним, что преступление произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября в доме Сергея Лаврентьева в поселке Верх-Чумыш. На месте было обнаружено тело бывшего главы города с огнестрельными ранениями, а также тело ранее судимого 45-летнего жителя Белова, который занимался силовыми видами спорта. Позже были задержаны еще двое подозреваемых - беловчане 45 и 35 лет.

- В рамках расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к ряду разбойных нападений, совершенных с 2013 по 2019 год. Причинен ущерб потерпевшим на сумму более 20 миллионов рублей, - сообщили в ведомстве.

Они совершали разбойные нападения на дома, хозяева которых, по информации налетчиков, имели достаток. Кроме того, следствием был установлен и задержан подельник обвиняемых - 47-летний работник угольного предприятия. Он оказался причастен к пяти разбойным нападениям и краже. Сейчас мужчина находится под стражей.

- В настоящее время следствием проверяется причастность обвиняемых к двум эпизодам умышленного уничтожения имущества, где объектами преступных посягательств стали здания пожарных частей в городе Белово, - сообщили в областном Следкоме. - Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU