17 Март 2020 2020-03-17T11:17:23+03:00

Задолженность по зарплате в Кузбассе составила более 330 миллионов рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В сравнении с февралем долг вырос на 23 процента

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В Кузбассе задолженность по заработной плате по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 330 миллионов 347 тысяч рублей. Такие данные приводит Кемеровстат.

Согласно опубликованной статистике, по сравнению с февралем текущего года задолженность выросла на 23 процента. Самые большие долги зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых – чуть более 286 миллионов рублей. Далее следуют обрабатывающие производства – 27,36 миллиона рублей, производство машин и оборудования – 10,54 миллиона рублей, строительство – 7,3 миллиона рублей, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 6,9 миллиона рублей, производство химических веществ и продуктов – почти 4,9 миллиона рублей.

Наименьший долг в составленном рейтинге зафиксирован в сфере образования – 1,07 миллиона рублей.

При возникновении вопросов о коронавирусе необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-01-25-22 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU