Кузбасский штаб по охране здоровья населения от коронавируса начал работать круглосуточно
С 17 марта Областной межведомственный штаб по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции начал работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Отныне плановые заседания штаба будут проводиться каждую неделю по вторникам, но ответственные дежурные будут следить за ситуацией 24 часа в сутки.
- Тут вопрос не про деньги, не про наши трудозатраты - тут вопрос про человеческую жизнь, - подчеркнул губернатор.
При возникновении вопросов о коронавирусе необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-01-25-22 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU