17 Март 2020 2020-03-17T15:30:19+03:00

Кузбасский штаб по охране здоровья населения от коронавируса начал работать круглосуточно. Фото: Кадр Цивилев.Live

Об этом в ходе заседания сообщил губернатор Сергей Цивилев

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С 17 марта Областной межведомственный штаб по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции начал работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отныне плановые заседания штаба будут проводиться каждую неделю по вторникам, но ответственные дежурные будут следить за ситуацией 24 часа в сутки.

- Тут вопрос не про деньги, не про наши трудозатраты - тут вопрос про человеческую жизнь, - подчеркнул губернатор.

При возникновении вопросов о коронавирусе необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-01-25-22 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU