Цирки Кемерова и Новокузнецка отменили представления из-за коронавируса
В Кемерове и Новокузнецке цирки приостановили работу в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Решение остановить продажу билетов, а также сами программы принято в связи с приказом Минкультуры России, а также распоряжением губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
- Приобретенные билеты можно вернуть по установленным для этого правилам. Всю информацию можно уточнить по телефонам цирка и на сайте, - сообщают на официальных сайтах оба цирка. - Для возврата билетов, приобретенных у партнеров, необходимо обратиться по указанным на билетах адресам и телефонам.
О сроках, когда возобновятся представления, будет сообщено дополнительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU