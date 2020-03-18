Цирки Кемерова и Новокузнецка отменили представления из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T13:04:47+03:00

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В Кемерове и Новокузнецке цирки приостановили работу в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Решение остановить продажу билетов, а также сами программы принято в связи с приказом Минкультуры России, а также распоряжением губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

- Приобретенные билеты можно вернуть по установленным для этого правилам. Всю информацию можно уточнить по телефонам цирка и на сайте, - сообщают на официальных сайтах оба цирка. - Для возврата билетов, приобретенных у партнеров, необходимо обратиться по указанным на билетах адресам и телефонам.

О сроках, когда возобновятся представления, будет сообщено дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU