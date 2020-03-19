В Кузбассе создан оперативный штаб по вывозу угля

19 Март 2020 2020-03-19T08:03:49+03:00

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С 20 марта в Кузбассе начнет работу оперативный штаб по вывозу угольной продукции. Его возглавит министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

О создании штаба стало известно в ходе совещания по проблемам угольной отрасли, которое прошло 18 марта. Решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин.

- Мы будем мониторить этапы и объемы, которые будут вывозиться в первую очередь в восточном направлении, наиболее востребованном сегодня для угольных компаний Кузбасса, - отметил Евгений Дитрих.

В свою очередь, первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов сообщил, что будет ускорена модернизация Восточного полигона РЖД. Это должно повысить пропускную способность железных дорог и обеспечить выход угольных компаний на перспективные рынки стран Азии.

- Мы делаем все, чтобы ускорить ввод объектов железнодорожной инфраструктуры. Я считаю, что мы задолжали Кузбассу, потому что мы сдвинули на два года фактически сроки ввода объектов, которые предполагали сдать раньше. Сейчас будем наверстывать отставание. Это касается ближайшего будущего, а прямо сейчас нам нужно выйти на объемы вывоза угля не ниже, чем в прошлом году, - отметил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU