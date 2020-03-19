2020-03-19T08:07:16+03:00
Общество

Квентин Карантино: кузбассовцы скупают черные маски с прикольными надписями

Креативный товар пользуется спросом
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Квентин Карантино: кузбассовцы скупают черные маски с прикольными надписямиКвентин Карантино: кузбассовцы скупают черные маски с прикольными надписямиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе наладили производство креативных многоразовых масок. Они выполнены из черной хлопковой ткани, а на лицевой стороне анималистические картинки и популярные мемы.

«Мы болеем за Кузбасс», «Куплю гречку», «Маски есть?», «Квентин Карантино» - такие надписи можно увидеть на ставших внезапно популярными черных масках. Как пишет производитель в своем аккаунте в соцсетях, надпись может быть любой. К слову, многочисленные подписчики компании активно интересуются: сколько стоит такая маска, как скоро ее можно получить и есть ли варианты для девушек. Представители компании отмечают, что дизайн может быть любой, а сама по себе маска - многоразовая: ее можно стирать и гладить.

Квентин Карантино: кузбассовцы скупают черные маски с прикольными надписями. ФОТО: instagram.com/kuzbass_media_group

Квентин Карантино: кузбассовцы скупают черные маски с прикольными надписями. ФОТО: instagram.com/kuzbass_media_group

О том, способны ли такие маски защитить от коронавируса или ОРВИ, неизвестно. Однако специалисты отмечают, что даже медицинские маски сами по себе не являются гарантией защиты от него. В то же время обычные медицинские маски, которые еще пару месяцев назад были в наличии во всех аптеках и крупных сетевых магазинах, исчезли с прилавков. По данным УФАС, это связано с отсутствием масок у поставщиков. Цена же тех, которые изредка встречаются в магазинах, достигает 19 рублей за одну штуку.

Сейчас в Кузбассе работает горячая линия по коронавирусной инфекции. Все вопросы можно задать по телефонам: 8 - 800-201-25-22; 112 и электронной почте: CoVID-kemerovo@yandex.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маска не поможет: кузбассовцам рассказали, как спастись от коронавируса

В Кузбассе 14 марта зафиксированы два случая коронавирусной инфекции. Какие средства эффективны для профилактики страшного заболевания, а какие - не очень, рассказали в кузбасском минздраве. (подробности)

Горячую линию по коронавирусу создали в Кузбассе

В Кузбассе заработал телефон горячей линии. В первую очередь он предназначен для тех, кто прибыл из эпидемически неблагополучных стран по коронавирусу. (подробности)

10 наивных вопросов о коронавирусе в Кузбассе

В Кузбассе зарегистрированы два случая коронавирусной инфекции. О том, как развивается ситуация, готовы ли врачи к приему таких больных и как не заразиться коронавирусной инфекцией, рассказали специалисты кузбасского минздрава и регионального Роспотребнадзора. (подробности)

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорога в объезд Кемерова может быть построена раньше
Квентин Карантино: кузбассовцы скупают черные маски с прикольными надписями
В Кузбассе создан оперативный штаб по вывозу угля
Новокузнечанину выплатили 500 тысяч рублей за профзаболевание
В УФАС прокомментировали ситуацию с масками в Кузбассе
Кузбасским кинотеатрам рекомендовано продавать не более 150 билетов на сеанс из-за коронавируса
В кузбасских колониях и СИЗО запрещены свидания из-за коронавируса
«Мы задолжали Кузбассу»: Андрей Белоусов пообещал ускорить модернизацию объектов Восточного полигона РЖД
Сергей Цивилев об угольной отрасли: «Ситуация настолько тяжелая, что нам нужна поддержка правительства»
Первый вице-премьер Правительства России пообедал в шахтерской столовой в Кузбассе
Полиция просит кузбассовцев помочь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что шахтеры Кузбасса должны получать достойную зарплату
В Междуреченске женщина на внедорожнике вылетела под поезд
Цирки Кемерова и Новокузнецка отменили представления из-за коронавируса
В Кузбассе на дорогу сошла лавина
В Кузбассе вновь превышен эпидемический порог по ОРВИ
В Кемерове уволился директор онкологического диспансера
Четверо пешеходов погибли в ДТП за двое суток в Кузбассе
В Кузбассе на мужчину упала снежная наледь с крыши
В Кузбасс приехал первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов
Коронавирус: последние новости в Кузбассе на 18 марта
Из-за коронавируса в Новокузнецке отменили продовольственную ярмарку
Из-за угрозы отравления в Кемерове закрыли шашлычную
Житель Белова отрезал ухо бывшему сожителю подруги
В Новокузнецке пьяный мужчина пугал оператора бензоколонки
В Кузбассе создано министерство строительства