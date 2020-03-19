19 Март 2020 2020-03-19T08:07:16+03:00

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В Кузбассе наладили производство креативных многоразовых масок. Они выполнены из черной хлопковой ткани, а на лицевой стороне анималистические картинки и популярные мемы.

«Мы болеем за Кузбасс», «Куплю гречку», «Маски есть?», «Квентин Карантино» - такие надписи можно увидеть на ставших внезапно популярными черных масках. Как пишет производитель в своем аккаунте в соцсетях, надпись может быть любой. К слову, многочисленные подписчики компании активно интересуются: сколько стоит такая маска, как скоро ее можно получить и есть ли варианты для девушек. Представители компании отмечают, что дизайн может быть любой, а сама по себе маска - многоразовая: ее можно стирать и гладить.

Квентин Карантино: кузбассовцы скупают черные маски с прикольными надписями. ФОТО: instagram.com/kuzbass_media_group

О том, способны ли такие маски защитить от коронавируса или ОРВИ, неизвестно. Однако специалисты отмечают, что даже медицинские маски сами по себе не являются гарантией защиты от него. В то же время обычные медицинские маски, которые еще пару месяцев назад были в наличии во всех аптеках и крупных сетевых магазинах, исчезли с прилавков. По данным УФАС, это связано с отсутствием масок у поставщиков. Цена же тех, которые изредка встречаются в магазинах, достигает 19 рублей за одну штуку.

Сейчас в Кузбассе работает горячая линия по коронавирусной инфекции. Все вопросы можно задать по телефонам: 8 - 800-201-25-22; 112 и электронной почте: CoVID-kemerovo@yandex.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU