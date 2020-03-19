19 Март 2020 2020-03-19T09:25:42+03:00

Дорога в объезд Кемерова может быть построена раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом сообщил первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов

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Проект строительства дороги в объезд города Кемерово может быть внесен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). Об этом во время рабочей поездки в Кузбасс сообщил первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

Он отметил, что сначала проект должен получить положительное заключение Главгосэкспертизы, после чего его могут включить в план.

- Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, я приложу все усилия, чтобы этот проект вошел в комплексный план. Это будет следующий проект, - цитирует Андрея Белоусова ТАСС.

По его словам, если не будет прямых поручений президента РФ, то ни один проект не будет включен в КПМИ раньше кемеровского. Как возможные источники финансирования он назвал экономию по другим проектам.

Предположительно, стоимость строительства объезда Кемерова составит около 41 миллиарда рублей.

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