22 Март 2020 2020-03-22T04:50:23+03:00

Мошенники продают кузбассовцам путевки в «Артек», «Океан» и «Орленок» Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Нечистые на руку люди пытаются нажиться на ситуации с коронавирусом. Так, активизировались мошенники, которые предлагают кузбассовцам несуществующие путевки и в детские международные центры.

Так, жителям стали поступать предложения отправить ребенка в один из Всероссийских международных центров – «Артек», «Океан» и «Орленок». При этом цена путевки на черноморское побережье весьма привлекательна. А вот в качестве оплаты указываются сомнительные адреса или даже предлагается перевести деньги на карту, чтобы обеспечить «бронь».

- Просим вас терять бдительности и обращаться за уточнением информации в ГАУ КО «Областной детско-юношеский центр» по телефону 8(3842) 36-94-22, - обращаются к кузбассовцам специалисты областного департамента молодежной политики и спорта. - В настоящее время путевку от региона во всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Океан» можно получить в специальной электронной автоматической системе.

К слову, сейчас из-за ситуации с коронавирусом в регионе временно ограничены вылеты организованных групп кузбасских школьников во всероссийские детские центры. А апрельские смены в лагерях черноморского побережья отменены.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115 (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU