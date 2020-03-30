15 кузбассовцев привлекли к ответственности за нарушение изоляции

30 Март 2020 2020-03-30T10:51:35+03:00

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15 нарушителей режима изоляции из-за коронавируса понесут ответственность. Им могут быть назначены штрафы в размере до четырех тысяч рублей – в соответствии с действующим сейчас законодательством.

Участковый уполномоченный из Новокузнецка установил, что один из горожан после возвращения из Таиланда, решил игнорировать режим самоизоляции. 32-летний мужчина должен был находиться в течение 14 дней на карантине, до 3 апреля, однако он свободно разгуливал по улицам. Полицейскому пришлось составить два протокола о неповиновении законному распоряжению. Санкции статьи предусматривают штраф – от 500 до 1000 рублей для граждан и от 2000 до 4000 для должностных лиц.

Впрочем, этот новокузнечанин оказался не единственным, кто нарушил режим самоизоляции. Так, ежедневно сотрудники полиции проводят проверку, как вернувшиеся из-за границы туристы соблюдают законодательство. В общей сложности после распоряжения об обязательном карантине, которое было подписано 18 марта, стражи порядка выявили 63 нарушения режима самоизоляции.

- Сотрудниками полиции составлено 11 протоколов, еще четыре протокола по материалам стражей порядка составили специалисты Роспотребнадзора, по остальным фактам проводятся проверки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кузбасские полицейские напоминают, что для нарушителей карантина предусмотрено наказание в соответствии со статьями 6.3 и 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, статьей 236 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU