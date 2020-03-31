31 Март 2020 2020-03-31T14:22:11+03:00

Продажи алкоголя и табака в специализированных торговых точках запретят в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Кузбассе распоряжением губернатора Сергея Цивилева от 31 марта вводится временный запрет на продажу табака и алкоголя в специализированных торговых точках. Он будет действовать до 5 апреля.

Соответствующая мера отражена в официальном распоряжении, подписанным главой региона 31 марта.

«Ограничить работу объектов розничной торговли, реализующих исключительно алкогольную и табачную продукцию», - говорится в документе.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что будет остановлена деятельность всех торговых центров в области. Исключения составят расположенные в них аптеки, магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU