2020-04-07T11:27:37+03:00
Общество

Сколько человек успели поообщаться с больными коронавирусом в Новокузнецке

Все они сейчас находятся под наблюдением врачей
Екатерина РОМАНОВА
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Сколько человек успели поообщаться с больными коронавирусом в НовокузнецкеСколько человек успели поообщаться с больными коронавирусом в НовокузнецкеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Стало известно, сколько человек успели пообщаться с заболевшими коронавирусом в Новокузнецке до того, как тех госпитализировали. За состоянием каждого из них наблюдают врачи.

По данным новокузнецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, в инфекционном отделении городской клинической больницы № 29 находятся два человека, у которых подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Под наблюдением врачей оказались и 44 человека, которые контактировали с заболевшими.

- Всего под медицинским наблюдением находится 995 жителей Новокузнецка и Новокузнецкого района, вернувшихся из стран, где зарегистрирована короновирусная инфекция, а также 63 человека, прилетевших рейсом Москва - Новокузнецк, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент на настоящий момент остается в кемеровской больнице. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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