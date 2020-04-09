Сергей Цивилев разрешил открыть магазины в городах Кузбасса

9 Апр 2020 2020-04-09T16:23:59+03:00

Однако в Кемерове и Новокузнецке запрет сохраняется

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отменил ограничения работы объектов розничной торговли, которые были введены с 1 апреля для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Однако ограничения отменены не для всех населенных пунктов. По-прежнему действует запрет в Кемерове и Новокузнецке, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

- Отмена ограничений поможет поддержать сферу торговли в небольших городах и сельских территориях Кузбасса. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, - сказал губернатор.

Отметим, что работа торгово-развлекательных центров в регионе по-прежнему приостановлена. В помещениях ТРЦ продолжат работать только аптеки, салоны связи, магазины продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU