2020-04-01T13:19:50+03:00
Общество

Сергей Цивилев разогнал посетителей торгового центра в Новокузнецке

Он работал вопреки распоряжению о временном закрытии из-за угрозы коронавируса [видео]
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев разогнал посетителей торгового центра в НовокузнецкеСергей Цивилев разогнал посетителей торгового центра в НовокузнецкеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Новокузнецк посетил один из торговых центров. Как оказалось, он работал вопреки вышедшему накануне распоряжению о временном закрытии.

Глава региона вместе с мэром города Сергеем Кузнецовым проверил, как действуют дополнительные меры по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Как оказалось, некоторые решили пренебречь правилами личной и чужой безопасности: в одном из магазинов ТРЦ, торгующим техникой, находились и продавцы, и посетители. На видео, опубликованное в соцсетях очевидцами, видно недовольство губернатора сложившейся ситуацией.

- Магазин покинуть, вам 15 минут на это. Всех посетителей из магазина убрать, - распорядился Сергей Цивилев.

Губернатор Сергей Цивилев проверил соблюдение запрета о закрытии торговых центров в Новокузнецке.Видео: соцсети

Напомним, что согласно официальному распоряжению, торговые центры с 1 апреля должны приостановить работу. Исключение составляют расположенные в них аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости, салоны связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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