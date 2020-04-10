На шахте «Заречная» в Кузбассе работают силовики

10 Апр 2020 2020-04-10T11:43:58+03:00

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На шахте УК «Заречная» сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника управляющего угледобывающего предприятия.

Собеседник издания сообщил, что полицейские попросили документы, при этом не уточнив, какие именно. При этом источник журналистов в правоохранительных органах пояснил, что проверка связана с невыплатой горнякам заработной платы, а также неуплатой предприятием налогов.

Напомним, что шахта «Заречная» находится в конкурсном управлении с 2017 года, ее задолженность перед работниками составляет порядка 80 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU