В Кузбассе снизилось число находящихся в изоляции

3 Май 2020 2020-05-03T07:47:40+03:00

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За прошедшие сутки в Кузбассе снизилось число людей, находящихся в обязательной изоляции. Об это рассказали в оперативном штабе области.

Согласно официальным данным, на 11.00 3 мая в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10062 человек. Сутками ранее этот показатель составлял 11 051 человек.

Тем не менее, растет число заболевших: за сутки диагноз подтвердился еще у 13 жителей. С учетом того, что стало известно о двух выздоровевших, в больницах области сейчас находится 142 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU