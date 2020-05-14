В каких территориях выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T09:54:14+03:00

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В четверг, 14 мая, оперативный штаб области сообщил о том, что еще у 14 кузбассовцев подтвердилась коронавирусная инфекция. О том, где именно выявили заболевших, рассказали в областном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, снова больше всего заболевших в Новокузнецке - восемь человек. Двое выявлены в Кемерове, по одному - в Калтане, Мысках, Прокопьевске и Ижморском районе.

Напомним, что по данным на 14 мая, 89 человек выздоровели, семеро скончались. В инфекционных больницах находятся 200 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU