23 Май 2020 2020-05-23T05:22:23+03:00

Суд отклонил просьбу виновников пожара в «Зимней вишне» выйти из СИЗО Фото: Кирилл ЧАЩИН

Они останутся под стражей до 26 июля

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В пятницу, 22 мая, Кемеровский областной суд рассмотрел апелляции троих фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Они по-прежнему будут оставаться в СИЗО.

Генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова, технический директор ККК Георгий Соболев и гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок попытались оспорить решение Заводского суда города Кемерово от 14 апреля и выйти на свободу, подав жалобу в вышестоящую инстанцию.

-Постановлением Заводского районного суда города Кемерово в отношении Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В. оставлена без изменения мера пресечения в виде заключения под стражу, продлен срок содержания под стражей на 3 месяца - до 26 июля 2020 года, - говорится в постановлении Кемеровского областного суда. - Апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов подсудимых оставлены без удовлетворения.

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ИСТОЧНИК KP.RU