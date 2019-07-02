Дело «Зимней вишни»: суд рассмотрит вопрос об экстрадиции экс-главы ККК из Польши в Россию

Окружной суд Варшавы решит вопрос о возможности экстрадиции бывшего генерального директора предприятия-собственника «Зимней вишни» в Россию. Вячеслава Вишневского обвиняют в даче 7-миллионной взятки главе Инспекции Государственного стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору строительной компании «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Все, кто, по мнению следствия, получил взятку от Вишневского, сейчас находятся в СИЗО в Кемерове.

- Дело передано в Окружной суд Варшавы, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Окружной прокуратуры Польши.

Напомним, Вишневский покинул территорию России в 2016 году и в последнее время проживал в Испании. В ноябре 2018 года кемеровский суд заочно арестовал Вишневского по обвинению в даче взятки. Тогда же его объявили в международный розыск. Вячеслава Вишневского задержали в Польше в марте этого года. Генеральная прокуратура России направила в республику запрос о его выдаче. Когда состоится судебное заседание Окружного суда Варшавы, в данный момент неизвестно.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек. Сейчас Заводский районный суд рассматривает первое уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела - начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Кроме того, во вторник, 11 июня, в Заводский районный суд города Кемерово поступило уголовное дело, фигурантом которого является пожарный Андрей Бурсин. В день трагедии, 25 марта, он был руководителем тушения пожара - следствие считает, что со своими обязанностями он не справился. Бурсина обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более людей.

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