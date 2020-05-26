Терминал в виде стеклянного куба начали строить в аэропорту Кемерова

26 Май 2020 2020-05-26T07:11:03+03:00

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В международном аэропорту имени Леонова началось строительство нового пассажирского терминала. Уже 15 мая 2021 года он должен распахнуть свои двери для пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс будет не только красивым и удобным, он позволит увеличить пропускную способность с 200 до 260 пассажиров в час. К юбилею Кузбасса, который будет в 2021 году, обновят существующий международный терминал, прилегающую территорию и дороги от аэропорта. Пока же подрядчик приступил к земляным работам на объекте.

- Новый терминал станет парадными воротами Кузбасса. Он будет компактным, но очень современным, красивым, из стекла и стали. Важно, что такой крупный инфраструктурный проект создается не за бюджетные деньги, это частные инвестиции, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новый трехэтажный терминал будет выполнен в форме куба, а его стеклянные двери будут пропускать внутрь потоки света. Дизайн интерьера посвящен космосу и напомнит о знаменитом уроженце Кузбасса - космонавте Алексее Леонове. Так, центральный холл украсит копия корабля «Союз», на котором летал Алексей Леонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU