Стало известно, какая территория Кузбасса больше всего пострадала от урагана

27 Май 2020 2020-05-27T08:34:58+03:00

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Сильный ветер, который накануне обрушился на Кузбасс, оставил серьезные последствия в виде поломанных деревьев, сорванных крыш и поврежденных автомобилей. Больше всего от разгула стихии пострадала деревня в Мариинском районе.

Как сообщили областные власти, основной удар пришелся на деревню Константиновка Первомайского сельского поселения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/781453" frameborder="0"></iframe> «Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео.Видео: vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"

Утром 27 мая в администрации Мариинского района оперативный штаб определил объемы работ для устранения последствий урагана. Будет работать оценочная комиссия по урону, который нанес ураган. Каждой семье получит помощь строительными материалами. По предварительным данным, из 31 дома 18 разрушены, в частности отсутствует крыша, выбиты окна.

Сейчас ведется распиловка и вывоз поваленных деревьев, расчистка снесенных фрагментов кровель. На месте работают бойцы областных аварийно-восстановительных отрядов ЖКХ, местные спасатели, сотрудники МЧС России и Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU