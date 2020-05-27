146 кемеровчан оштрафованы за неделю за нарушение масочного режима

27 Май 2020 2020-05-27T11:55:36+03:00

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В Кемерове 146 жителей были оштрафованы за неделю за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщили в администрации города.

В областной столице продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. За неделю штрафы за его несоблюдение получили 146 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки обследовано 703 магазина и предприятия общественного питания. Здесь также было выявлено 87 нарушений по несоблюдению масочного режима.

- Группа контроля МБУ «УЕЗТУ» обследовала 135 единиц подвижного состава. Специалисты выявили пять нарушений среди транспортных предприятий, - сообщили в мэрии.

Напомним, что за несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU