27 Май 2020 2020-05-27T07:15:00+03:00

В Кузбассе выявили еще 18 случаев заражения коронавирусом Фото: Виталий ТИМКИВ

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В Кузбассе на утро 27 мая выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб области.

Сейчас заболевшие жители изолированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

- Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 165 человек, - рассказали в штабе. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 290 больных коронавирусом.

Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9672 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU