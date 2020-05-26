Коронавирус в Кузбассе, новости на утро 27 мая

На утро 27 мая в Кузбассе выявлены как новые случаи заболевания коронавирусом, так и случаи выздоровления. Рассказываем о самых важных событиях за минувшие сутки.

13 новых случаев заражения коронавирусом выявили специалисты на утро 27 мая. С момента выявления первого случая число заболевших достигло 444 человек. 279 пациентов получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. А вот 158 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, уже выздоровели и находятся дома.

Число пациентов с коронавирусом, умерших от тех или иных заболеваний, в течение двух недель остается прежним – семь человек.

8743 человека находятся на 14-дневной изоляции, в стационарах или обсерваторах после возвращения из-за рубежа, других регионов России или после контакта с заболевшими коронавирусом