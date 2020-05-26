2020-05-26T21:14:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, новости на утро 27 мая

Как изменилась ситуация с коронавирусом в Кузбассе за сутки
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе, новости на утро 27 маяКоронавирус в Кузбассе, новости на утро 27 маяФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На утро 27 мая в Кузбассе выявлены как новые случаи заболевания коронавирусом, так и случаи выздоровления. Рассказываем о самых важных событиях за минувшие сутки.

13 новых случаев заражения коронавирусом выявили специалисты на утро 27 мая. С момента выявления первого случая число заболевших достигло 444 человек. 279 пациентов получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. А вот 158 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, уже выздоровели и находятся дома.

Число пациентов с коронавирусом, умерших от тех или иных заболеваний, в течение двух недель остается прежним – семь человек.

8743 человека находятся на 14-дневной изоляции, в стационарах или обсерваторах после возвращения из-за рубежа, других регионов России или после контакта с заболевшими коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более 1000 домов капитально отремонтируют в Кузбассе в 2020 году
Косметолога с COVID-19, которая вела прием на дому в Междуреченске, проверяют надзорные органы
Уходящего от погони кузбассовца остановило дерево
Стационары Кузбасса постепенно возобновляют плановую госпитализацию
Следком возбудил дело: в Кузбассе предприятие задолжало рабочим 13 миллионов рублей
Кузбассовец украл гуся и не смог остановиться
В Кузбассе сделали интерактивную карту коронавируса
В Кемерове мужчина с топором напал на полицейского
В Кузбассе вырос прожиточный минимум
Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
Сибирские киберспортсмены сразятся за «Кубок Ростелекома»
Кузбассовец принял смерть от рук приятеля за бутылку спиртного
О шквалистом ветре и граде предупреждает МЧС Кузбасса
За смерть рабочего на глиняном карьере в Кузбассе виновники заплатят 300 тысяч рублей
Кузбасские бизнесмены получат отсрочку по арендной плате
В Кемерове за сутки выявлено 62 нарушения масочного режима
Поиски пропавшего 17-летнего кузбассовца прекращены
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Яшкинском муниципальном округе
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 26 мая: 444 человека
Пожилой мужчина с потерей памяти пропал в Кузбассе
Грузовик с 20 тоннами растительного масла загорелся на кузбасской трассе