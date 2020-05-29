Экс-глава ГИБДД Кузбасса выходит по условно-досрочному освобождению

29 Май 2020 2020-05-29T06:46:15+03:00

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Юрий Мовшин, по чьей вине в ДТП погибли четыре человека, в скором времени может оказаться на свободе. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В скором времени Юрий Мовшин, бывший начальник Госавтоинспекции Кузбасса, может вновь оказаться на свободе. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области удовлетворил его ходатайство по УДО - об этом говорится в картотеке суда.

Согласно данным картотеки, заседание, на котором должно было быть принято решение об условно-досрочном освобождении, дважды откладывалось - 6 марта и 17 апреля. В конце концов оно состоялось 22 мая. В картотеке указано, что предметом рассмотрения было ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ.

«Результат рассмотрения: удовлетворено», - сообщается на сайте суда.

Напомним, Юрий Мовшин, являясь начальником ГИБДД Кузбасса, в апреле 2016 года попал в аварию, в которой погибли четыре человека. После нескольких лет процесса суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил к 4,5 года колонии. Выступая с последним словом, Мовшин не признал свою вину и обжаловал решение суда, однако Верховный суд оставил его без изменений. Наказание он отбывал в колонии в Свердловской области, подавал ходатайство об УДО.

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ИСТОЧНИК KP.RU