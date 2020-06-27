Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе

27 Июнь 2020 2020-06-27T04:24:10+03:00

Он будет действовать еще неделю

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В Кузбассе еще на неделю продлен режим повышенной готовности. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры, которые введены в Кузбассе из-за ситуации с распространением коронавируса, продлены еще на неделю. Они будут действовать, по крайней мере, до 5 июня.

«Продлить по 05.07.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», — сообщается в документе.

Отметим также, что одновременно с этим с 29 июня в регионе снимается ряд ограничений. Так, при гостиницах, турбазах, санаториях и прочих объектах отдыха открываются бассейны и пляжи. Также разрешается проводить спортивные мероприятия на открытых площадках, однако заполняемость должна составлять не более 10 процентов. Также губернатор дал распоряжение относительно приема документов у абитуриентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU