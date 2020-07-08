В каких территориях выявлено 69 новых случаев коронавируса
По данным оперативного штаба, на утро 8 июля в Кузбассе выявлено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Лидером по заболеваемости за минувшие сутки стал Кемерово – здесь выявлено 19 случаев. Также 15 заболевших появилось в Новокузнецке, 10 – в Междуреченске, пять в Юрге. По три случая выявлено в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком и Осинниках, еще по два — в Полысаеве и Юргинском муниципальном округе. По одному заболевшему — в Мысках, Прокопьевске, Беловском, Мариинском, Тисульском и Яшкинском районах, Кемеровском муниципальном округе.
Напомним, что общее число заболевших с середины марта в Кузбассе достигло 2203 человек, из них 965 выздоровели, еще 12 скончалось. Таким образом, под наблюдением остается 1226 пациентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У главы минздрава Кузбасса и его подчиненных обнаружили коронавирус
Коронавирус пробрался в администрацию правительства Кузбасса. У министра здравоохранения региона Михаила Малина и нескольких его подчиненных обнаружили это заболевание. (подробности)
За плохую дезинфекцию кузбасские УК оштрафованы на 430 тысяч рублей
В Кузбассе продолжается контроль дезинфекции в многоквартирных домах управляющими компаниями. За ненадлежащую обработку им уже назначено 430 тысяч рублей штрафов.(подробности)
В Кузбассе начали брать плазму крови у переболевших COVID-19
В Кузбассе начали брать плазму у пациентов, переболевших коронавирусом. Уже разработана методика ее дальнейшего применения. (подробности)
Из-за резкого роста случаев COVID-19 Междуреченск посетила главный эпидемиолог Кузбасса
В Междуреченске побывала главный эпидемиолог Кузбасса Нина Медведева вместе с представителям Роспотребнадзора. Она проанализировала ситуацию с резким ростом числа заболевших коронавирусом. (подробности)
За плохую дезинфекцию кузбасские УК оштрафованы на 430 тысяч рублей
В Кузбассе продолжается контроль дезинфекции в многоквартирных домах управляющими компаниями. За ненадлежащую обработку им уже назначено 430 тысяч рублей штрафов.(подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»