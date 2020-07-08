В каких территориях выявлено 69 новых случаев коронавируса

8 Июль 2020 2020-07-08T07:41:13+03:00

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По данным оперативного штаба, на утро 8 июля в Кузбассе выявлено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Лидером по заболеваемости за минувшие сутки стал Кемерово – здесь выявлено 19 случаев. Также 15 заболевших появилось в Новокузнецке, 10 – в Междуреченске, пять в Юрге. По три случая выявлено в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком и Осинниках, еще по два — в Полысаеве и Юргинском муниципальном округе. По одному заболевшему — в Мысках, Прокопьевске, Беловском, Мариинском, Тисульском и Яшкинском районах, Кемеровском муниципальном округе.

Напомним, что общее число заболевших с середины марта в Кузбассе достигло 2203 человек, из них 965 выздоровели, еще 12 скончалось. Таким образом, под наблюдением остается 1226 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU