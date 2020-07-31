За сутки в Кузбассе еще у 72 человек обнаружили коронавирус
Оперативный штаб опубликовал актуальную статистику по коронавирусу в Кузбассе на 31 июля. За последние сутки на территории региона инфекцию выявили у 72 человек. В настоящее время в больницах получают медицинскую помощь 1260 пациентов.
- Еще у 72 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», - сообщили в оперштабе.
Сейчас всех заболевших изолировали. Тем, кто с ними контактировал, также придется сдать анализы на определение инфекции. Всего во время пандемии в Кемеровской области выявили коронавирус более чем у трех с половиной тысяч человек, а именно у 3627.
Также появилось сообщение о том, что умер еще один пациент, болевший COVID-19. В итоге в Кузбассе уже 24 человека умерли с начала пандемии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кузбассе из-за коронавируса закрыли торговый центр
В Кемеровской области на время закрыли торговый центр вБелове. В нем нарушали санитарно-эпидемиологические нормы. (подробности)
В Кузбассе на шахте зафиксировали вспышку коронавируса
В Кемеровской области на шахте выявили вспышку коронавируса. Всех заболевших изолировали. (подробности)
Заболел живот, оказалось, - рак: трехлетнего кузбассовца госпитализировали в онкодиспансер
Кемеровские онкологи спасли трехлетнего мальчика, у которого стремительно развивалась врожденная опухоль. Ребенок поступил к медикам в очень тяжелом состоянии.(подробности)
Вторая волна коронавируса в Кузбассе-2020: будет ли осенью, по мнению экспертов
Сейчас, когда ситуация с COVID-19 нестабильная, многих волнует вопрос, будет ли вторая волна коронавируса в Кузбассе в 2020 году, осенью. Прогноз, как может развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией, дают специалистыРоспотребнадзора. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»