31 Июль 2020 2020-07-31T08:19:14+03:00

За сутки в Кузбассе еще у 72 человек обнаружили коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

Более тысячи человек лечатся в больницах

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб опубликовал актуальную статистику по коронавирусу в Кузбассе на 31 июля. За последние сутки на территории региона инфекцию выявили у 72 человек. В настоящее время в больницах получают медицинскую помощь 1260 пациентов.

- Еще у 72 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», - сообщили в оперштабе.

Сейчас всех заболевших изолировали. Тем, кто с ними контактировал, также придется сдать анализы на определение инфекции. Всего во время пандемии в Кемеровской области выявили коронавирус более чем у трех с половиной тысяч человек, а именно у 3627.

Также появилось сообщение о том, что умер еще один пациент, болевший COVID-19. В итоге в Кузбассе уже 24 человека умерли с начала пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе из-за коронавируса закрыли торговый центр

В Кемеровской области на время закрыли торговый центр вБелове. В нем нарушали санитарно-эпидемиологические нормы. (подробности)

В Кузбассе на шахте зафиксировали вспышку коронавируса

В Кемеровской области на шахте выявили вспышку коронавируса. Всех заболевших изолировали. (подробности)

Заболел живот, оказалось, - рак: трехлетнего кузбассовца госпитализировали в онкодиспансер

Кемеровские онкологи спасли трехлетнего мальчика, у которого стремительно развивалась врожденная опухоль. Ребенок поступил к медикам в очень тяжелом состоянии.(подробности)

Вторая волна коронавируса в Кузбассе-2020: будет ли осенью, по мнению экспертов

Сейчас, когда ситуация с COVID-19 нестабильная, многих волнует вопрос, будет ли вторая волна коронавируса в Кузбассе в 2020 году, осенью. Прогноз, как может развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией, дают специалистыРоспотребнадзора. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU