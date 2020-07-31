В каких территориях Кузбасса выявили 72 новых случая коронавируса

31 Июль 2020 2020-07-31T08:21:04+03:00

Общее количество зараженных - более трех с половиной тысяч человек

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Оперштаб опубликовал данные, где указаны территории Кузбасса, где выявили новые случаи коронавируса. На 31 июля общее количество людей, у которых диагностировали инфекцию, достигло 3627, из них у 72 человек обнаружили заболевание за последние сутки.

- В Новокузнецке заразились коронавирусной инфекцией 34 человека, в Междуреченске - 13, в Анжеро-Судженске - четыре, в Березовском - три, по два человека заразились в Белове, Осинниках, Полысаеве, Прокопьевске, Промышленновском МО, по одному человеку заболели в Калтане, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Юрге, Беловском МР, Мариинском МР, Топкинском МО, Яйском МР, - рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в больницах продолжают получать лечение 1260 человек. К сожалению, не всем удалось вылечить это заболевание. За последние сутки умер еще один человек с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU