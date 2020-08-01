25-й пациент с коронавирусом умер в Кузбассе

1 Авг. 2020 2020-08-01T07:29:05+03:00

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Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по коронавирусу в Кузбассе на утро 1 августа. Стало известно, что еще один пациент, болевший COVID-19, умер. Это уже 25-й случай на территории области.

- Один пациент скончался, - сказали в оперштабе.

Известно, что он проживал в Междуреченске. На данный момент медицинскую помощь продолжают получать 1196 пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших инфекцией сначала пандемии достигло 3702 человек в Кузбассе. Из них выздоровели 2481, они больше не являются переносчиками заболевания и уже вернулись домой. В настоящее время уточняются подробности о последнем скончавшемся.

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ИСТОЧНИК KP.RU