Где на территории Кузбасса выявили 75 новых случаев коронавируса

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:30:34+03:00

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Оперштаб опубликовал информацию, в которой указано, в каких именно территориях Кузбасса обнаружили новые случаи коронавируса. На 1 августа у 75 человек обнаружили заболевание за последние сутки.

- В Кемерове заразились коронавирусной инфекцией 42 человека, в Междуреченске и Таштагольском МР - по шесть, по четыре в Белове и Чебулинском МО, в Анжеро-Судженске - три, по два человека заразились в Беловском МР, Осинниках, Кемеровском МО, Промышленновском МО, по одному человеку заболели в Мысках и Новокузнецке, - рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в больницах продолжают получать лечение 1119 человек. К сожалению, не всем удалось вылечить это заболевание. За последние сутки умер еще один человек с COVID-19. Это уже 25 смерть.

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ИСТОЧНИК KP.RU