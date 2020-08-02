2 Авг. 2020 2020-08-02T07:18:36+03:00

За сутки в Кузбассе выявили 79 новых больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Общее число заболевших COVID-19 на 2 августа достигло 3781 человек

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За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро 2 августа врачи выявили еще 79 новых случаев.

Как сообщает оперативный штаб Кузбасса, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось на 79 человек и теперь достигает 3781 человек. Часть заболевших – 1220 человек – в настоящее время находятся в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь.

Еще часть пациентов – 2536 человек – уже прошли курс лечения. Их тесты на COVID-19 показывают отрицательные результаты, и эти люди выписаны из больниц. О последних 55 пациентах, вылечившихся от коронавируса, стало известно утром 2 августа.

Число случаев летального исхода среди пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, за минувшие сутки не изменилось и составляет 25 человек.

- В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 8021 человек, - сообщает пресс-служба оперативного штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU