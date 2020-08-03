2020-08-03T07:45:34+03:00
Происшествия

Медведь несколько раз напал на пасеку в Кузбассе

Разбираться с косолапым будут охотники
Екатерина РОМАНОВА
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Медведь несколько раз напал на пасеку в КузбассеМедведь несколько раз напал на пасеку в КузбассеФото: Михаил ФРОЛОВ
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На одну из пасек в Кемеровском муниципальном округе повадился ходить медведь. Отвадить его не получилось, и теперь за дело возьмутся охотники.

Разрешение на отстрел еще одного медведя выдал департамент по охране объектов животного мира Кузбасса. Как оказалось, 3-летний бурый косолапый неоднократно нападал на пасеку в деревне Дмитриевка Кемеровского муниципального округа. А это, как следует из документа, подписанного начальником департамента, создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

Основанием для отстрела послужило заявление одного из местных жителей и акт обследования территории, который составил старший госинспектор департамента.

Напомним, это не первый случай в 2020 году, когда на защиту интересов, имущества и жизни кузбассовцев встают охотники. Так, в начале июля бурый медведь совершал набеги на пасеку в деревне Пономаревка Яйского муниципального округа. Тогда также было принято решение застрелить косолапого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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