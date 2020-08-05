2020-08-05T11:27:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе отменяют культурные мероприятия из-за коронавируса

Об этом сообщили в Министерстве культуры
Лия Гараева
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В Кузбассе отменяют культурные мероприятия из-за коронавирусаВ Кузбассе отменяют культурные мероприятия из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемеровской области отменяют массовые культурные мероприятия из-за коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве культуры и национальной политики Кузбасса.

- В связи с ростом числа заболевших COVID-19 и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции - музыкальный фестиваль «Симфоночь на Томской Писанице» отменяется, - сказали в пресс-центре министерства.

Если вы уже приобрели билеты на мероприятие, можете их сдать в кассах Филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова и Кузбасского музея-заповедника «Томская Писаница». Деньги за билеты, приобретенные на сайте филармонии или на сайте Ticketland, будут возвращены автоматически на банковскую карту, с которой осуществлялась покупка. Оформлять заявления не требуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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