5 Авг. 2020 2020-08-05T14:14:54+03:00

В Кузбассе два детских лагеря попали под суд из-за вспышки коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

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В двух детских лагерях в Кузбассе зафиксировали вспышку COVID-19. Суд рассмотрел дело о заболевании коронавирусом сотрудников и воспитанников учреждения.

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрировали 21 июля в «Сибирской сказке». Специалисты Роспотребнадзора организовали проверку. Они выяснили, что 18 и 19 июля два сотрудника заболели ОРВИ, у них была высокая температура. Работников доставили в больницу. После этого у 167 детей и 41 сотрудника взяли анализы на коронавирус. Результат оказался следующим: РНК возбудителя COVID-19 обнаружили у четырех работников и двух детей.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области, 23 июля дети уехали из лагеря. Всем контактным лицам, а их 208 человек, вручили постановления об изоляции. ГБУЗ «Дезинфекционная станция» города Новокузнецка провела дезинфекцию в помещении лагеря.

Вспышку зарегистрировали и в лагере «Лесная сказка». Коронавирус нашли у 14-летнего подростка, который отдыхал там со 2 по 14 июля. Только через пять дней после возвращения домой он обратился в больницу. Все присутствующие на второй смене сдали анализы. В итоге у шести сотрудников идентифицировали РНК возбудителя COVID-19. Дети покинули лагерь 24 июля. Всем контактным лицам (их 299 человек) вручили постановления об изоляции в домашних условиях или в условиях обсерватора.

Решением суда руководство двух летних новокузнецких лагерей, где допустили вспышки COVID-19, привлекли к ответственности. Деятельность оздоровительных центров приостановили на 30 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU