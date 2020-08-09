Где выявили 91 новый случай коронавируса в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал информацию о том, где были зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом. Всего на территории региона за последние сутки заболевание выявили еще у 91 человека.

- В Кемерове коронавирусом заболели 29 человек, в Междуреченске - 23, в Новокузнецке - 20, в Киселевске - 11, в Прокопьевске - четыре, по одному заболевшему в Мысках, Осинниках, Кемеровском МО и Прокопьевском МР, - сообщили в оперштабе.

Всего на территории области с начала пандемии коронавирус зафиксировали у 4432 человек. В настоящее время медицинскую помощь получают 1364 пациента с COVID-19. Также появилась информация о том, что умер еще один человек, который болел коронавирусом. Таким образом, в Кузбассе 30 пациентов умерли после того, как заболели COVID-19.

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