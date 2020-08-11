Где больше заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Кузбассе специалисты диагностировали коронавирус еще у 94 жителей региона. Как оказалось, лидером по числу заболевших в очередной раз стал областной центр.

На утро 11 августа в Кемерове выявили сразу 23 новых случая заболевания коронавирусом. Теперь общее число заболевших с начала пандемии достигло 1091 человека. При этом еще один человек заболел в Кемеровском муниципальном округе.

В Новокузнецке и Междуреченске, как и сутки назад, равное число новых заболевших - по 16 человек. В общей сложности с середины марта в Новокузнецке коронавирус диагностировали у 1052 человек, а в Междуреченске - у 761 человека. Также коронавирус выявлен у одного жителя Новокузнецкого муниципального района.

В Белове за сутки число заболевших увеличилось на 15 человек, а в Беловском муниципальном районе - на три человека. В Анжеро-Судженске медики обнаружили восемь новых случаев с коронавируса, в Березовском - три. По два новых заболевших в Прокопьевске и Яйском муниципальном округе.

По одному случаю COVID-19 выявили в Киселевске, Мысках, Гурьевском и Ижморском муниципальных округах.

Всего же с начала пандемии заболевание диагностировано у 4638 человек. Из них 1443 находятся в инфекционных больницах, а 3163 - выздоровели и выписаны из стационаров. О последних 114 случаях выздоровления стало известно 11 августа. В этот же день зафиксированы 94 новых случая заболевания и два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти кузбасского города рассказали о местах заражения коронавирусом

Власти города Прокопьевска рассказали о том, где чаще всего жители заражаются коронавирусом. Кроме того, они призвали горожан соблюдать меры профилактики болезни. (подробности)

104 нарушения масочного режима выявили в Кемерове за три дня

В Кузбассе усилен контроль за соблюдением масочного режима. В течение трех дней проходили такие проверки и в Кемерове. Как оказалось, нарушителей в городе немало. (подробности)

Учебный год 2020-2021 в Кузбассе: когда начнется и как будет проходить

В министерстве образования и науки рассказали, когда в Кузбассе начнется учебный год 2020-2021 и как будет проходить. (подробности)

112 человек заболели коронавирусом за сутки на утро 10 августа

Больше 100 человек за сутки заболели коронавирусом в Кузбассе на утро 10 августа. Общее же число пациентов с COVID-19 превысило 4,5 тысячи человек. (подробности)