Замгубернатора рассказал, почему растет число заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель губернатора Алексей Цигельник прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе. Он рассказал, почему растет число заразившихся.

По словам замгубернатора, причин тому, что в регионе наблюдается рост заболеваемости, две. Так, в летний, теплый период люди предпочитают не сидеть дома, а общаться, куда-то выезжать, в том числе в соседние регионы, где эпидемиологическая ситуация может быть хуже, чем в Кузбассе. А потом они возвращаются домой.

- Эти две недели мы ежедневно выявляем по нескольку человек, заразившихся за пределами Кузбасса. Естественно, они не знают, что заражены, и дома начинают активно контактировать с другими, - цитирует Алексея Цигельника Telegram-канал «Цивилев. Live».

Это приводит к тому, что полученная инфекция распространяется дальше.

Вторая причина, по которой растет число заболевших, - несерьезное отношение к инфекции. Из-за того, что люди только слышали про коронавирус, они теряют бдительность. Отношение может поменяться, если ситуация коснется каждого человека лично.

Напомним, что в общей сложности число заболевших по области достигло 4638 человек. Выздоровели 3163 человека, 32 скончались (в том числе двое - за прошедшие сутки). Медицинскую помощь в настоящее время в стационарах получает 1443 пациента. Еще 7022 человека находятся на обязательной 14-дневной изоляции.

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