Новый очаг COVID-19 выявили в Кемерове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один очаг групповой заболеваемости коронавирусом выявили специалисты в Кузбассе. Сразу 21 человек оказался в инфекционном стационаре.

По данным Роспотребнадзора, на утро 12 августа в регионе выявлен еще один очаг коронавируса. в этот раз – в городе доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Кемерово.

- У 21 человека - это 20 проживающих и один сотрудник – тесты показали положительный результат, больные госпитализированы, - сообщила пресс-секретарь кузбасского Роспотребнадзора Майя Каменева. - На данный момент эпидемиологическое расследование продолжается.

Сейчас специалисты устанавливают круг контактных, а также проводят карантинные мероприятия. В настоящее время дом-интернат закрыт.

Напомним, это не первый случай, когда вспышка коронавирусной инфекции происходит в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. О последней из них, в городе Междуреченске – стало известно несколько дней назад.

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