От коронавируса стали умирать молодые кузбассовцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время в статистике по коронавирусу все чаще стали фигурировать молодые кузбассовцы. Причем в статистике летальных исходов среди заболевших коронавирусом.

Если недавно случаи смерти приходились на пациентов, перешагнувших 50-60-летний рубеж, то в последние дни все чаще в сводках приходят сообщения о более молодых кузбассовцах с коронавирусом, которые скончались. Так, 6 августа стало известно о новокузнечанке 1971 года рождения, у которой развилась тяжелая форма пневмонии. 9 августа было сообщено о смерти ее ровесника из Анжеро-Судженска, у которого болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

11 августа был зарегистрирован летальный исход болезни у жительницы Новокузнецка 1972 года рождения и жительницы Междуреченска 1984 года рождения. А 12 августа оперативный штаб сообщил о смерти жительницы Анжеро-Судженска 1977 года рождения. Она стала 33-м умершим пациентом, у которого ранее диагностировали коронавирус.

Медики Кузбасса призывают всех жителей региона соблюдать масочный режим и не надеяться на то, что болезнь касается только пожилых людей.

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