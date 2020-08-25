95 случаев коронавируса выявлено в Кузбассе за сутки

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе продолжает расти Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба области, на утро 25 августа еще у 95 человек выявлена новая коронавирусная инфекция. Таким образом, общее число заболевших достигло 5962 человек.

Также стало известно, что 60 пациентов выписаны из больниц - их тесты показали отрицательные результаты. Всего с середины марта в области выздоровели 4035 человек.

Сейчас медицинскую помощь в регионе получают 1882 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4057 человек.

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