Четыре пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за минувшие сутки от коронавируса скончались еще четыре пациента. Об этом утром 15 сентября сообщил оперативный штаб области.

Так, у мужчины 1936 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Мужчина 1953 года рождения из Киселевска также скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.

У женщины 1946 года рождения из Киселевска двустороннюю полисегментарную пневмонию осложнили патология сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. У женщины 1956 года рождения из Кемерова двусторонней полисегментарной пневмонии сопутствовали сахарный диабет, патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Также 126 пациентов заболели, 148 выписаны, всего с начала пандемии вылечились 5847 человек.

- В инфекционных больницах Кузбасса находятся 2014 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2016 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе для пожилых людей ввели режим самоизоляции

В Кузбассе из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится режим самоизоляции для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. Он будет действовать с 15 по 30 сентября, сообщает оперштаб области.(подробности)

Оперштаб сообщил об отмене масочного режима в Кузбассе

Специалисты оперативного штаба Кузбасса сообщили, когда будет отменен масочный режим. Напомним, что с 14 марта в регионе действует режим повышенной готовности. (подробности)

Когда в Кузбассе начнут прививать от коронавируса

Первые дозы вакцины от коронавируса придут в Кузбасс уже в ноябре. Сколько будет доз и кто их получит, рассказала первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. (подробности)

Кузбасские власти рассказали о возвращении льгот на проезд для пенсионеров, отмененных из-за коронавируса

Представители оперативного штаба рассказали, когда пенсионерам вернут льготы на проезд в общественном транспорте. Они были отменены из-за риска распространения коронавируса. (подробности)