Еще 126 человек в Кузбассе заразились коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе на утро 15 сентября стало известно, что коронавирусной инфекцией заразились еще 126 человек. Таким образом, с начала пандемии в регионе заболели 7935 жителей.

Однако и выписанных на этот раз много - 148 пациентов. Их тесты показали отрицательные результаты, и они уже не представляют опасности для окружающих. Всего с середины весны вылечились уже 5847 человек.

К сожалению, до 74 выросло число умерших. Подробности о последних четырех случаях сообщили в оперативном штабе области.

- У мужчины 1936 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Состояние осложнил сахарный диабет. У мужчины 1953 года рождения из Киселевска также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1946 года рождения из Киселевска двусторонняя полисегментарная пневмония протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1956 года рождения из Кемерова двусторонней полисегментарной пневмонии сопутствовали сахарный диабет, патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем, - рассказали эксперты.

Вместе с тем 148 пациентов были выписаны из стационаров, общее число выздоровевших достигло 5847 человек.

В инфекционных больницах Кузбасса находятся 2014 больных коронавирусом. Еще 2016 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

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