В каких кузбасских городах выявлены новые 126 случаев заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб области рассказал, в каких городах и районах выявлены новые случаи заболевания коронавирусом на утро 15 сентября. Всего в сводку попали 15 территорий.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 42, Кемерово - 30, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий и Междуреченск - по 11, Белово - четыре, Прокопьевск - три, по два - в Анжеро-Судженске, Мысках, Осинниках, Беловском и Новокузнецком районах, Кемеровском муниципальном округе. Также по одному случаю выявлено в Полысаеве и Тяжинском муниципальном округе.

За минувшие сутки 148 пациентов выписаны из больниц, четверо скончались. Таким образом, продолжают получать лечение 2014 человек, еще 2016 находятся на обязательной 14-дневной изоляции дома, в медицинских стационарах и в обсерваторах.

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