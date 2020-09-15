Кузбасс поставил рекорд по числу заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки жителей - 126 человек. Антилидером среди территорий стал Новокузнецк.

По сообщению оперативного штаба, в Новокузнецке выявлены 42 заболевших. Чуть меньше в Кемерове - 30. Замкнули тройку «лидеров» Киселевск, Ленинск-Кузнецкий и Междуреченск - там выявлены 11 заболевших. По другим территориям новые случаи распределились следующим образом: Белово - четыре, Прокопьевск - три, по два - в Анжеро-Судженске, Мысках, Осинниках, Беловском и Новокузнецком районах, Кемеровском муниципальном округе. Также по одному случаю выявлено в Полысаеве и Тяжинском муниципальном округе.

Наряду с большим числом заболевших зафиксировано и большое количество выздоровевших - 148. Четыре человека скончались. В больницах остаются 2014 пациентов, еще 2016 человек находятся на обязательной 14-дневной изоляции.

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